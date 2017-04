“Jo no crec que el president Suárez sigui un amic dels comunistes. El considero més bé un anticomunista, pero un anticomunista intel·ligent que ha entès que les idees no es destrueixen amb repressió i il·legalitzacions. I que està disposat a enfrontar les nostres amb les seves. Bé, aquest és el terreny en el que han de dirimir-se les divergències. I que el poble, amb el seu vot, decideixi”.Són les paraules amb les quals va finalitzar la seva declaració Santiago Carrillo, líder del Partit Comunista Espanyol (PCE), pronunciades des de França a les 6 de la tarda del 9 d'abril de 1977, avui fa 40 anys. Era la primera reacció a una notícia que, unes hores abans, va sacsejar el mapa polític espanyol: Adolfo Suárez, president del govern, va legalitzar el PCE.Va ser una decisió històrica que va assumir Suárez amb la intenció de preparar el terreny per a unes eleccions realment democràtiques en les que hi haguessin representats tots els partits. Va ser una aposta inesperada i sorprenent, més tenint en compte que els tentacles del poder franquista encara eren molt presents. La legalització del PCE va generar un terratrèmol a l'encara tendra democràcia espanyola i va enfurismar la dreta més feixista i els capitosts de l'exèrcit, que van considerar-ho una ofensa.Recordem aquell moment històric amb dos vídeos, un de La Sexta i l'altre de TVE.

