Barcelona va tancar el 10 d'abril de 2011, avui fa sis anys, les onades de consultes populars no vinculants sobre la independència de Catalunya que va organitzar la societat civil i que es van fer a la major part de municipis de Catalunya durant un any i mig. La primera, el 13 de setembre de 2009, es va celebrar a Arenys de Munt.Els resultats a la capital catalana van ser contundents: un 89,7% va votar a favor de la independència, un 8,8% es va posicionar en contra i un 1,5% va optar per votar en blanc. A la consulta hi van participar 257.645 ciutadans, una xifra que significava el 21,3% dels cens electoral oficial, que va incloure els joves de 16 i 17 anys i immigrants.Recordem aquella fita històrica amb dos vídeos. A sobre, el videoclip "No et quedis al sofà" que va llençar Barcelona Decideix, la plataforma organitzadora de la consulta, per tal d'animar a fer-se voluntari i que va comptar amb la col·laboració d'Arriska Films i de l'actor i productor Joel Joan. A sota, la lectura dels resultats d'Alfred Bosch. En aquest enllaç , també podeu gaudir de quatre reportatges fotogràfics de la jornada que van fer Adrià Costa i Albert Alemanhy, fotògrafs de

