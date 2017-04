Només fa quatre mesos que vam inaugurar el 2017, però ja s'han estrenat més d'una cinquantena de sèries. Si sou dels que us agrada gaudir del vostre temps lliure degustant produccions televisives, la Setmana Santa és una bona ocasió per posar-vos al dia i remenar entre les darreres novetats. A continuació una proposta amb algunes de les millors sèries d'aquest any:Atrevir-se a fer un spin-off de l'aplaudida The good wife és arriscat. Les expectatives són altes i saps que els fans de la seva predecessora s'esperen un producte de, com a mínim, el mateix nivell. Aquest cas, però, és d'aquells on el perill paga la pena. Robert i Michelle King firmen de nou un guió valent i enginyós centrat aquesta vegada en tres advocades: Diane Lockhart (Christine Baranski), que després del seu paper a The good wife es converteix en la protagonista de la seva hereva; Maia Rindell (Rose Leslie), l'aprenent, i Lucca Quinn (Cush Jumbo), un dels personatges més rellevants en la darrera temporada de la "sèrie mare". Ara bé, igual que a The good wife, el pes no recau exclusivament en elles tres. Els secundaris equilibren la balança i donen joc al relat amb les seves subtrames. En resum, conflictes morals i legals tornen a barrejar-se en aquest entretingut spin-off de 10 episodis. Es pot veure a Movistar +.La sèrie, tot un fenomen als Estats Units i nominada als Globus d'Or, no va arribar fins aquest febrer a Catalunya i l'Estat de la mà de Fox Espanya, que ja ha emès 9 dels seus 18 capítols. L'inici de This is us recorda a les típiques pel·lícules d'històries creuades, a l'estil Love Actually, que saps que en algun moment sorprendran amb un gir inesperat - els primers capítols n'estan farcits-. En aquest cas, la data de naixement és el nexe en comú dels quarte protagonistes: Jack (Milo Ventimiglia), a punt de ser pare de trigèmins amb Rebecca (Mandy Moore); Kevin (Justin Hartley), un actor frustrat amb la seva feina; Kate (Chrissy Metz), traumatitzada pel seu sobrepès, i Randall (Sterling K. Brown), un exitós home de negocis que cerca el seu pare biològic. Partint d'aquesta premissa s'intueix ràpidament que This is us és un drama familiar "made in usa". De fet, aquest és part de l'encant de la sèrie: no és pretensiosa i tracta amb naturalitat problemes quotidians, des dels complexos fins a les dificultats per arribar a final de mes. Així doncs, tot i no presentar una narració especialment innovadora, aconsegueix emocionar i fer passar una bona estona a l'espectador. Es pot veure a Movistar +. 13 reasons why , basada en la novel·la de títol homònim de Jay Asher, porta a la petita pantalla una problemàtica creixent i molts cops silenciada: el suïcidi adolescent. La sèrie ens situa a l'institut d'una petita ciutat nord-americana ple de prototips. Un d'ells, el noi tímid, és Clay Jensen (Dylan Minnette), qui en arribar a casa un dia després de classe es troba amb una misteriosa capsa de sabates amb el seu nom. Dins hi ha diverses cintes de casset gravades per Hannah Baker (Katherine Langford), una companya d'escola que es va suïcidar dues setmanes enrere. En cada una d'elles la jove explica un dels motius, 13 en total, pels quals va decidir morir. Sense presses i amb delicadesa, aquesta producció televisiva impulsada per la cantant i actriu Selena Gómez, va responent al llarg dels 13 episodis les preguntes que envolten el dramàtic final. Si bé la sèrie fluixeja en alguns punts -hi ha personatges adults que no acaben de convèncer i escenes que cerquen en excés tocar la fibra-, cal reconèixer que sap mantenir la intriga i l'interès fins al desenllaç. Es pot veure a Netflix.Rivalitat i desconsol es combinen sense desentonar en la nova partitura de Ryan Murphy: Feud , una sèrie que narra el joc brut rere les càmeres del Hollywood dels 60. Les víctimes, i també protagonistes, d'aquestes conspiracions són les actrius Joan Crawford i Bette Davis. L'escenari? El rodatge de la mítica pel·lícula que va "rellançar" les seves carreres, What Ever Happened to Baby Jane? (Què se n'ha fet de Baby Jane?), i que va fer pública la seva animadversió. Jessica Lange (Crawford) i Susan Sarandon (Davis) són les encarregades de donar vida a aquest duel dins i fora del plató. Un duel enverinat pel dirigent dels estudis Warner i pel masclisme imperant de l'època. Murphy aconsegueix presentar aquest còctel d'emocions i tripijocs de manera hipnòtica i amb alguns diàlegs memorables. Ara bé, Lange i Sarandon són les que posen la màgia. De fet, després d'haver vist el primer capítol se't fa difícil pensar en dues actrius diferents per interpretar els seus papers, sobretot el de Bette Davis. Es pot veure a l'HBO.

