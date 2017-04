El Barça no falla i continua a l'estela del Madrid. El conjunt blaugrana no ho ha tingut fàcil per superar un Granada combatiu a Los Cármenes. Els locals necessitaven els tres punts -penúltims amb 19, cada partit és una final per a ells- i han lluitat fins al final per intentar esgarrapar almenys un empat. Però els homes de Luis Enrique no es podien permetre una altra punxada i els gols de Suárez, a la primera meitat, i Alcácer, Rakitic i Neymar, a la segona, han contrarrestat la diana de Boga per donar una ajustada victòria als blaugrana (1-4).La primera part ha estat clarament del Barça. El conjunt català ha disposat de les millors oportunitats. Súarez ha avisat en dues ocasions només començar: primer, amb un xut que s'ha estavellat al pal i, després, amb una jugada dins l'àrea petita que ha acabat noquejant un encertat porter local. Però els dos primers avisos han estat tot just la prèvia del gol de l'uruguaià: al límit del final del primer temps, ha rebut una precisa passada en llarg de Jordi Alba, l'ha controlat amb molta qualitat i ha enviat una vaselina deliciosa al fons de la xarxa.A la represa, però, el domini del Barça s'ha anat dissipant. L'ordre que ha imposat a la primera part s'ha desfet i el Granada ho ha aprofitat per acostar-se a la porteria de Ter Stegen. Al 50, els locals han obtingut el premi del gol a través d'un inspirat Boga, que ha aprofitat un desplaçament en profunditat per superar el porter visitant amb un tret creuat. L'empat ha fet reaccionar el Barça, que era molt conscient del preu que pagaria si es deixava dos punts en terres andaluses.En qüestió de vint minuts, els blaugrana han tornat a donar vida al seu joc. Els de Luis Enrique han aprofitat les febleses defensives dels locals per tornar a avançar-se en el marcador. Al minut 64, Alcácer s'ha reivindicat exhibint pólvora: el de Torrent ha controlat una passada de Suárez per fer pujar l'1 a 2 a l'electrònic.Tot i el marcador advers, el Granada ho ha seguit provant fins que, ja a només deu minuts pel final, Uche ha vist la segona groga i ha deixat el seu equip capat, amb tan sols deu homes. El Barça ho ha aprofitat per rematar la feina. Al 83, Rakitic ha mostrat la seva millor versió amb un xut des de la frontal precís que ha entrat llepant el pal esquerre de la porteria andalusa. JA en temps de descompte, Neymar ha arrodonit el marcador empenyent al fons de la xarxa una centrada des de la dreta. Una victòria vital que manté el pols de la Lliga.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SócNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)