Aquest cap de setmana s'ha registrat un accident mortal de trànsit. El sinistre es va produir a divendres a la tarda, cap a tres quarts de sis, quan dos vehicles van col·lidir frontalment al punt quilomètric 3 de l'N-145 , a Valls de Valira (Alt Urgell) en sentit nord. A conseqüència de l'accident, va morir el conductor d'un turisme.Pel que fa a la mobilitat, segons el Servei Català de trànsit, aquesta tarda de retorn del cap de setmana cap a l'àrea metropolitana de Barcelona ha estat força tranquil·la. D'entre les vies on s'han registrat més retencions destaca la C-17 a Aiguafreda, on s'han fet cues de 7 quilòmetres, i a Granollers (2 km). Els vehicles també s'han aturat a la C-55 a Castellgalí, a l'AP-7 Llinars del Vallès i a Cardedeu, a l'A-2 a Pallejà i a Abrera, a la C-32 a Sant Boi de Llobregat i a la C-31 al Prat de Llobregat, tot en sentit Barcelona.Aquest diumenge al matí hi ha hagut restriccions de trànsit amb motiu de la prova "VII Volta a Montserrat en BTT- La Portals". A l'A-2 a Collbató s'ha tallat la sortida 576A i a la C-55 a Esparreguera s'ha tallat l'accés cap a Can Vinyals en sentit Abrera.Al migdia, hi ha hagut afectació viària a l'AP-7 a Cardedeu en sentit sud a causa de l'aterratge d'emergència d'una avioneta. La via ha estat tallada uns minuts i l'aeronau ha pogut aterrar amb èxit al vial de sortida cap a l'àrea de servei. Cap persona ha resultat ferida a causa d'aquest incident.Dissabte algunes vies es van veure afectades per calamarsa, que provocar diversos accidents de poca importància a la C-17 a Tagamanent, Gurb i Vic; la C-16 a Gironella, i a l'AP-7 a Cardedeu.Divendres, des del migdia, hi va haver problemes de mobilitat a l'àrea metropolitana de Barcelona pel volum de trànsit d'operació sortida de cap de setmana i també per la pluja. Sobretot, en vies com l'A-2, B-23, B-24, C-31, C-32, C-58 i les Rondes de Barcelona. A més de l'afectació de l'N-145 a Valls de Valira per l'accident mortal, es va tallar un carril a l'A-2 a Martorell en sentit Barcelona per l'avaria d'un vehicle i es va tallar la C-162 a Riu de Cerdanya en ambdós sentits per un accident.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SócNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)