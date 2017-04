La segona edició del saló Motoh! Barcelona s'ha clausurat aquest diumenge amb un balanç de més de 32.000 visitants, que s'han acostat al recinte Montjuïc de Fira de Barcelona atrets per el que el certamen oferia en relació al món de les dues rodes. En aquesta edició, fins a 110 empreses expositores hi han pres part mostrant les noves gammes de motocicletes, escúters i quads així accessoris com guants, cascos o jaquetes.Els organitzadors destaquen l'exhaustiva oferta comercial exposada juntament amb un complet programa d'activitats, entre els quals, cursos de formació i seguretat viària, proves dinàmiques de vehicles, simuladors de competició, exhibicions a càrrec de pilots professionals i una mostra de motos històriques. L'indret on s'ha celebrat el Motoh! Barcelona ha estat, a més, el punt de sortida i arribada del VI ral·li Motoclàssica Barcelona.El certamen ha registrat un bon ritme de contactes comercials així com una intensa activitat a la zona d'activitats, on s'han dut a terme 2.856 proves de vehicles i s'han comptabilitzat 476 participants en els cursos de seguretat viària organitzats pel Servei Català de Trànsit.Motoh! Barcelona compta amb el suport d'Anesdor, la principal associació del sector que agrupa 41 empreses de la indústria de la motocicleta que representen el 96% del mercat espanyol i comercialitzen més de 83 marques, entre les quals figuren fabricants i importadors de ciclomotors, motocicletes i motocicletes tot-terreny.

