Els propietaris de l'avioneta que aquest diumenge a la tarda ha fet un aterratge d'emergència en una àrea de descans de l'AP-7 a Cardedeu (Vallès Oriental) no s'expliquen perquè se'ls ha apagat el motor. Un dels copropietaris de l'aeronau, Alejandro Gutiérrez, ha detallat que els altres dos propietaris, que anaven a l'interior de l'aparell, "estaven venint d'un vol esportiu a la zona i portaven una hora i mitja volant". "Eren a l'AP-7 una zona on no hi ha cables ni res i han pogut aterrar sense problemes, han tingut molta sort", ha relatat Gutiérrez, que també és pilot.El copropietari ha explicat que no saben què ha passat perquè l'avioneta és nova i "al motor li queda el 80% de vida". Aviació Civil serà qui haurà de determinar quina incidència ha patit el motor de l'aparell, que els Mossos han precintat. Alejandro Gutiérrez sospita "podria haver entrat humitat en el carburador", cosa que atribueix a "causes meteorològiques". "Demà vindrà la inspecció – que la fan mecànics i Aviació Civil- i ens diran exactament que ha passat", ha explicat.Gutiérrez ha detallat que com que "volaven baix la millor determinació amb pista a la vista és aterrar". El pilot ha relatat que "se sol buscar un camp per garantir la seguretat dels pilots". "Han seguit el procediment, han declarat made day i ja està", ha celebrat el copropietari de l'avioneta.El copropietari de l'aparell ha dit que els Mossos els han ajudat a apartar a un costat l'avió. Acte seguit, s'ha procedit a treure tot el combustible de l'aparell i després s'han desmuntat les ales per poder traslladar l'avioneta fins a l'Aeroclub de Catalunya, situat a Sabadell. Un trasllat que farà una grua especial.

