El ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro, va assegurar divendres que els pressupostos del 2017 no incloïen retallades, ja que, segons va destacar, tan sols redueixen en 187 milions la despesa no financera prevista per als departaments en relació a l'execució feta el 2016. Aquesta comparativa, però, no s'aguanta, ja que. De fet, normalment la despesa efectuada és superior a la prevista i, per això, els governs presenten sempre els nous pressupostos referint-se a les dades aprovades per a l'exercici anterior, per així poder presentar augments de despesa superior. No s'hi val a canviar la metodologia quan convé. I en relació als pressupostos aprovats per al 2016, la retallada en la despesa no financera dels departaments és de 3.490 milions, dels 58.164 milions als 54.674 milions, ja que es consoliden les tisorades fixades durant el curs i se n'afegeix alguna més.A banda, però, cal tenir present que aquesta despesa prevista per al 2017 haurà d'incloure alguna pagaments ja compromesos i no inclosos l'any passat. Es tracta dels-i mantinguts per governs posteriors- per tal d'incentivar la indústria armamentística amb encàrrecs per quantitats molt elevades i a lliurar a mig termini. El seu pagament ronda els 900 milions anuals, però aquests mai s'incorporaven en els pressupostos aprovats -per una qüestió d'imatge- i, a mig exercici, el govern espanyol n'aprovava el pagament via decret. El Tribunal Constitucional, però, va anul·lar aquesta fórmula l'estiu passat i va obligar l'executiu central a preveure els abonaments en els pressupostos.Per això, els comptes d'aquest 2017 hauran d'incorporar els 716,8 milions que calia haver pagat el 2016 -però que van quedar a deure, davant el veto de l'alt tribunal - i els 1.107,7 milions corresponents a aquest any. En total, per tant,que, si s'han d'incloure en els pressupostos sense augmentar la despesa total, caldrà retallar d'altres departaments. I això que el ministeri de Defensa ja va augmentar la despesa prevista el curs passat en 1.164 milions, fins als 5.734,3 milions.Entre retallades ja anunciades -però maquillades- i noves despeses d'armament a incorporar, per tant,. Queda clar que l'etapa de les retallades no ha acabat a l'Estat, ni de bon tros.