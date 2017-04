Crec que el dret a veto que ha donat la UE només concerneix al tema de ser part de la UE i RES MES! els espanyols com sempre ho manipulant tot, ja que somien amb una co-soberania que mai arrivará com va recordar en Picardo: " el infierno se congelará antes que Gibraltar sea espanyol", i hem de tenir molt clar, que als grans perjudicats si "la verja se vuelve a cerrar, cosa que ells ja han viscut en el pasat i varen sobreviure sense grans dificultats, serán els mils de persones de La Linea i rodalies que van a Gibraltar cada dia a treballar, dons mira es quedaran a l'atur.... ademés tenint en consideració que..



1- Fa poc que en Tremosa va denunciar Espanya per bloquejar el projecte de espai aeri comú perque no volen que Gibraltar estigui incluit, tipic "marca espanya" total que el seu bloqueig costa 400 milions l'any.



2- Vaixells de la guardia civil entran sense permis a aigues de Gibraltar,



3- La carta que aquest impresentable de Gonzalez Pons ha enviat als eurodiputats em sembla del més pur estil Putin, igual varen fer amb Gibraltar, després del Brexit, intentar "sobornar" el govern anglés amb un plan de conspiració de co-soberania sense tenir en compte la voluntat dels gibraltarenys!



No m'extranya que no volguin ni sentir a parlar d'Espanya, com va dir un llanito fa poc: cómo vamos a cambiar el Queen Mary (Inglaterra) por el Titanic (Espanya)!!



La Theresa May ja ha desmentit qualsevol malentés avui i ha dit que Gibraltar será siguent Britanic si aquesta es la voluntat dels gibraltarenys!!



Tebbit afirma que, si fos el primer ministre britànic, "faria saber a Madrid que penso convidar els líders del moviment independentista català a Londres o fins i tot a portar el seu desig d'independència a l'ONU".



GRACIES NORMAN TEBBIT!