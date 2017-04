L'impost grava les begudes amb un alt contingut de sucre. Foto: Europa Press

La patronal Cecot ha fet arribar per escrit al vicepresident i Conseller d'Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya, Oriol Junqueras, el malestar generalitzat entre d'una gran part d'empreses associades per l'aprovació, aquesta setmana, de l'impost sobre begudes ensucrades dins dels Pressupostos de la Generalitat.La publicació s'ha fet efectiva en el DOGC d'aquest dijous, que recull la Llei 5/2017, del 28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic i de creació i regulació dels impostos sobre grans establiments comercials, sobre estades en establiments turístics, sobre elements radiotòxics, sobre begudes ensucrades envasades i sobre emissions de diòxid de carboni.L'entrada en vigor d'aquest impost serà aquest dissabte 1 d'abril, i a hores d'ara les empreses que han fet palès el seu desconcert a la patronal catalana sol·liciten al conseller Junqueras un període d'adaptació de mínim tres mesos per facilitar el correcte desplegament de processos i l'adaptació dels sistemes administratius i informàtics per evitar errors.Moltes empreses associades a l'organització empresarial Cecot han fet palès la seva preocupació per la inseguretat jurídica que provoca haver de canviar un sistema en quaranta-vuit hores i per una gestió insostenible per bars, restaurants, detallistes i empreses de distribució entre d'altres, que els fa del tot impossible poder adaptar sistemes informàtics, generar criteris fidedignes dels subjectes afectats i el desenvolupament d'un model de gestió específic en dos dies.“Estem parlant de milers d'empreses que no disposen a hores d'ara dels criteris necessaris per aplicar la norma impositiva i que es mereixen que des de l'Administració se'ls faciliti la seva tasca empresarial”, argumenta la Cecot en el seu escrit.La patronal es mostra convençuda que el Govern de la Generalitat prendrà en consideració la petició que ha qualificat de “raonable” i que sabrà buscar una solució urgent a aquest tema.

