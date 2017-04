La secció europea de la Internacional Society for Pharmaceutical Engineering (ISPE) celebra des d'aquest dilluns 3 i fins al 6 d'abril la seva conferència anual. Per primera vegada se celebrarà a Barcelona, que ha captat aquest congrés amb el suport de la Catalonia Trade & Investment, l'àrea d'atracció d'inversions estrangeres de l'agència pública per a la competitivitat de l'empresa catalana de la Generalitat ACCIÓ. La trobada, que tindrà lloc a l'Hotel Crowne Plaza, es focalitzarà en Pharma Manufacturing 2025 i la manera com assolir una producció moderna, àgil i flexible. Comptarà amb la participació de 300 directius de la indústria farmacèutica, que debatran sobre millores i innovacions en el cicle del procés de manufactura dels productes farmacèutics. També en el marc de la ISPE hi haurà 48 expositors del sector, set dels quals empreses establertes a Catalunya.Es tracta d'empreses que ofereixen solucions tècniques i operatives per als diversos processos implicats en el cicle de la manufactura dels productes farmacèutics. Són CSV Experts, Emerson Automation Solutions, Iberfluid, Serial Testers, TechnipFMC, Telstar i Veeva.Per la seva banda, la ISPE va ser fundada l'any 1980 i en l'actualitat compta amb més de 20.000 membres repartits a 90 països. L'associació té com a objectiu promoure la divulgació de solucions tècniques i operatives per als processos derivats del cicle de producció de la indústria farmacèutica, i ho fan mitjançant l'intercanvi de coneixement i casos pràctics en l'àmbit de l'enginyeria, qualitat i producció farmacèutica. Així mateix, la ISPE és una organització referent en el desenvolupament de noves regulacions en l'àmbit farmacèutic.A banda de la zona d'expositors i la celebració de conferències, seminaris i sessions de treball, en el marc de la ISPE s'organitzaran activitats paral·leles, com l'Executive Forum, que se celebra aquest dilluns, en el qual alts càrrecs de la indústria farmacèutica debatran sobre les línies estratègiques del sector en els pròxims anys. Per dijous s'ha organitzat una visita a les plantes de les farmacèutiques Grífols i Almirall, i al Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SócNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)