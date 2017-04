Membres de la banda terrorista ETA, el 20 d'octubre del 2011, en l'anunci del cessament de la lluita armada. Foto: ACN

La banda terrorista ETA fa un pas més en el seu desarmament. El grup ha comunicat a la comssió internacional de verificació, que s'encarrega de controlar la pulcritud del procés, tal i com aquest diumenge avança El Mundo . Els terroristes començaran entregant 2.500 quilos d'explosius i 55 pistoles. Els deixaran en 45 bidons que enviaran a la comissió perquè els faci arribar a la policia.També s’espera que dipositin alguna arma llarga i material per a la confecció d’artefactes explosius, com detonadors o temporitzadors, així com equipament electrònic per elaborar comandaments a distància. Els bidons estaran repartits en diferents amagatalls a la zona fronterera de França amb el País Basc, sempre en territori francès.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SócNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)