Neus Munté, en una imatge d'arxiu. Foto: Josep Maria Montaner

La consellera de Presidència, Neus Munté, ha assegurat aquest diumenge que el Govern manté "l'aposta pel diàleg, per l'acord i per la negociació amb l'Estat espanyol". Ara bé, també ha volgut deixar clar que el compromís de l'executiu és el de "ser fidel a la voluntat de la ciutadania" i, per tant, no renunciar al referèndum.Des de l'Albi, prop de Lleida, on aquest matí ha inaugurat la Fira de Productes Artesans i Maquinària Agrícola, la també portaveu del Govern Munté ha recordat que "la voluntat majoritària dels ciutadans de Catalunya és celebrar un referèndum". A més, ha subratllat que al Parlament hi ha una majoria que comparteix aquest objectiu i que "treballa per fer-lo possible".Sobre els pressupostos de la Generalitat, que el govern espanyol va anunciar que recorreria perquè contenen una disposició per finançar, precisament, el referèndum, Munté ha recordat que ja s'han aprovat al Parlament i que "no tenen marxa enrere". "Ara la responsabilitat del Govern no és altra que aplicar-los", ha assegurat la consellera.

