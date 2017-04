Un vídeo gravat per un conductor i recollit pel portal 324.cat ha recollit els moments posteriors a l' aterratge d'emergència d'una avioneta a l'AP-7 . L'aeronau ha aterrat al punt quilòmetric 123 en direcció Barcelona per causes que encara es desconeixen. L'incident no ha provocat ferits ni entre els passatgers del vehicle -es calcula que hi viatjaven entre dues i quatre persones- ni tampoc entre els conductors que en aquell moment circulaven per la calçada.

