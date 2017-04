L'avioneta que ha aterrat d'emergència avui a l'AP-7 a Cardedeu no ha provocat ferits ni cap dany pic.twitter.com/JvZhAnXIcA — Mossos (@mossos) 2 d’abril de 2017

#Protecciocivil l'avioneta ha aterrat a l'autopista AP-7 #Cardedeu i ha pogut arribar a àrea descans; no afecta la circulacio de l'autopista — EmergènciesCatalunya (@emergenciescat) 2 d’abril de 2017

Una avioneta ha aterrat d'emergència aquest migdia a l'autopista AP-7 sense provocar ferits. Per causes que encara es desconeixen, l'aeronau ha descendit ràpidament i ha aterrat al punt quilòmetric 123 direcció Barcelona, en el terme municipal de Cardedeu, al Vallès Oriental. Des d'allà s'ha desplaçat lentament fins a una àrea de descans propera.Segons els serveis d'emergència, a l'avioneta -un ultralleuger- hi viatjaven entre dos i quatre tripulants, i cap d'ells ha patit ferides. Com que l'aeronau ha pogut desplaçar-se fins a una àrea de servei i en aquell moment el trànsit era escàs, l'incident tampoc ha provocat retencions. Protecció Civil ha activat el pla d'emergències Autoprotecció, però l'ha anul·lat pocs minuts després al constatar que no hi havia ferits.

