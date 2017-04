Un de les pintades que reivindicaven la independència del nucli. Foto: Carles Fiter

Els veïns de Sant Miquel de Balenyà, a Osona, han decidit independitzar-se de Seva. Aquest diumenge ha finalitzat el procés participatiu que ha durat una setmana. El resultat ha estat clar: gairebé un 83% (461) ha decidit ser un nou municipi de Catalunya. Dels 1058 votants del municipi (podien votar majors de 16 anys), ha participat un 53% (557); d'aquests, un 15% ha votat que no que volia independitzar-se; hi ha hagut un 2,3% de vots en blanc i cap de nul.Actuament Sant Miquel de Balenyà és una Entitat Municipal Descentralitzada (EMD) des de fa dos anys . Històricament, el nucli de població va anar creixent i expandint-se al voltant de l'estació de tren de la línia Vic-Barcelona, actualment gaudeix d'un alt grau d'autonomia. Tot i això, li manquen competències importants en els àmbits de decisió com per exemple tots els procediments que fan referència al POUM, que es decideixen des de Seva, les inversions al territori o la gestió dels pressupostos.Un dels objectius del Consell de Participació era assolir un alt grau de participació. Per això es va poder votar durant 5 dies. La consulta va començar diumenge 26 de març i va arrencar amb força: es van emtetre 265 vots. Els altres dies hi va haver els següents resultats: 53 (28 març); 64 (30 març); 85 (1 abril) i 90 (2 abril).Durant el recompte de vots d'aquest diumenge hi eren presents l'alcalde de Seva (i també veí de Balenyà) Xavier Rierola i el president de l'EMD, Èric Vila. Aquest últim s'ha mostrat satisfet amb el resultat i ha remarcat que "a partir d'ara tenim l'encomana d'assumir el resultat i començar a treballar a partir de demà". L'EMD s'haurà de posar en contacte amb els grups parlamentaris per veure com reben aquest resulat, "acceptat per Seva i Sant Miquel de Balenyà", ha destacat Vila.Rierola, per la seva banda, creu que el resultat "no està malament, però podia haver estat millor". L'alcalde de Seva ha remarcat que "el fet de portar les urnes al carrer sempre és positiu", i ha reiterat el paper neutral que ha de mantenir l'Ajuntament a l'hora de tramitar-ho."Hem de tramitar-ho tal com ha sortit", ha sentenciat.El "sí" ha guanyat, però no serà un camí ràpid. El Parlament de Catalunya demana, entra altres condicions, que els municipis que es volen independitzar han d'estar separats com a mínim de 3 quilòmetres i el poble ha de tenir més de 2.000 habitants. Sant Miquel no en compleix cap de les dues.Tot i així, els organitzadors confien amb els precedents de pobles que no complien aquests requisits com La Canonja (Tarragonès) i Medinyà (Gironès). Esperen, doncs, que el Parlament tingui en compte la seva singularitat, adapti la llei i, per tant, faci una llei a mida per Sant Miquel de Balenyà.