Former Tory leader #LordHoward uses the 35th anniversary of the Falklands conflict to explain why he's optimistic about Gibraltar #Ridge pic.twitter.com/9m2oBoxdii — SophyRidge On Sunday (@RidgeOnSunday) 2 d’abril de 2017

L'exlíder del Partit Conservador britànic, lord Michael Howard, ha comparat la defensa de la sobirania sobre Gibraltar amb la guerra de les Malvines, que va esclatar justament avui fa 35 anys. En una entrevista a la cadena anglesa Sky News aquest diumenge, el conservador ha instat la primera ministra britànica, Theresa May, a "mostrar la mateixa determinació" de Margaret Thatcher quan el Regne Unit es va enfrontar militarment a l'Argentina per recuperar l'arxipèlag.Les declaracions de lord Howard arriben enmig de la polèmica pel Brexit i de les ja velles i conegudes aspiracions espanyoles sobre el penyal de Gibraltar. "Fa 35 anys, una altra dona i primera ministra va enviar forces de xoc a l'altra punta del món per defensar la llibertat d'un petit grup de britànics contra un altre país de parla hispana...", ha recordat lord Howard en al·lusió a les Malvines i a l'enfrontament britànics amb l'Argentina, arran de l'ocupació de les illes per part de l'exèrcit argentí.L'històric polític conservador Michael Howard havia estat secretari d'Estat de Treball precisament amb Margaret Thatcher i, més endavant, secretari d'Interior amb John Major.Malgrat no arribar al discurs incendiari de Howard, la primera ministra britànica, Theresa May, ha anunciat aquest diumenge que el seu govern mantindrà un "ferri compromís" a l'hora de defensar la sobirania sobre Gibraltar durant i després de les negociacions per a la sortida del Regne Unit de la Unió Europea."La primera ministra fa saber que mai signarem un acord pel qual el poble de Gibraltar lliuri la seva sobirania a un altre estat en contra dels desitjos que ha expressat de manera lliure i democràtica", ha declarat una portaveu de la mandatària. De la mateixa manera, May garanteix que el seu govern "mai entrarà en un procés per negociar qualsevol sobirania si Gibraltar n'està content".Així, la primera ministra britànica "reitera la posició, defensada durant llarg temps, que el Regne Unit manté el seu ferri compromís en el seu suport a Gibraltar, la seva gent i la seva economia", segons les declaracions del seu portaveu, recollides per Sky News.

