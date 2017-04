L'Ajuntament de Berga és dels pocs que està dirigit per una alcaldessa Foto: Europa Press

Només el 19% dels ajuntaments que hi ha a Catalunya estan governats per alcaldesses. L'informe Homes i dones als governs locals catalans posa de manifest que tan sols el 35% dels representants municipals són dones. Les xifres, tot i estar encara molt lluny de ser paritàries, han millorat molt respecte el 1978, quan el 4,8% dels edils i el 2% de les alcaldies estaven ocupades per dones.La paritat s'ha aconseguit en el 26% dels ajuntaments catalans, especialment amb l'entrada en vigor de la llei 3/2007 d'Igualtat Efectiva entre Homes i Dones, que ha contribuït a augmentar la presència de dones en l'àmbit local però no ha aconseguit la igualtat, segons linforme. L'estudi, elaborat per l'Associació de Dons Periodistes de Catalunya (ADPC), amb el suport de la Diputació de Barcelona, analitza l'evolució des de 1979 fins a les eleccions municipals de 2015, i apunta que Catalunya està dins de la mitjana espanyola pel que fa al nombre d'alcaldesses en relació al total d'ajuntaments.No obstant això, subratlla que, analitzant les comunitats una a una, Catalunya és la dotzena, en un rànquing liderat per Múrcia i Euskadi, amb el 33% i el 25% de consistoris governats per alcaldesses, respectivament. Al darrere de tot hi ha Aragó, Castella i Lleó, La Rioja, Galícia i Cantàbria, amb dades molt similars a les de fa 40 anys, després de les primeres eleccions municipals posteriors a la restauració de la democràcia.L'informe sosté que les mesures de discriminació positiva afavoreixen l'accés de les dones en llocs de presa de decisions i representen un dels "camins possibles" en l'àmbit normatiu i les polítiques públiques per aconseguir la igualtat d'oportunitats. En aquest sentit, l'estudi destaca que la llei 3/2007 ha tingut efectes encara que lentament, i concreta que en les eleccions prèvies a aquesta normativa, les de 2003, les ciutats governades per alcaldesses representaven el 10% del total.També el 2003, el 68% dels consistoris no eren paritaris, i el 21,4% no tenien cap regidora, unes xifres que van descendir el 2011 fins al 62% i el 9%, respectivament. Al 2015 van continuar millorant lleugerament: els consistoris sense paritat representen ara el 59% del total i els que no compten amb cap edil dona són el 6,45%.

