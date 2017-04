Josep Sort ha estat escollit nou president de Reagrupament a l'onzena Assemblea Nacional que ha celebrat aquest diumenge el partit en substitució d'Ignasi Planas. Després de la seva proclamació oficial, el nou líder de la formació independentista -l'únic postulat que s'ha presentat- ha assegurat que el partit fundat per Joan Carretero representa els "únics revolucionaris" que hi ha a Catalunya.Sort creu que "els que pacten amb els poders de l'Estat" no actuen a favor del procés sobiranista i ha fet una crida a donar suport a Reagrupament perquè és l'única formació que, al seu parer, vol crear una nova societat el més lliure, catalana i universal possible. També ha explicat que, a cinc mesos del termini imposat per aconseguir la independència, no dubta que aquest procés acabarà de forma satisfactòria, malgrat "els pals a les rodes que està posant el govern espanyol per impedir-ho".Un dels reptes de la nova direcció de Reagrupament és recosir els ponts que s'han anat trencant amb el PDECat . De fet, el relleu de Planas respon a aquesta voluntat, ja que el ja expresident de la formació es va postular en la cursa per ser el nou líder de l'antiga Convergència en el congrés refundacional dels nacionalistes, un gest que va enrarir les relacions entre els dos partits.

