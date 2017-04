Maryse Olivé, en una imatge d'arxiu, al costat de Francesc Homs. Foto: ACN

Ha mort la Maryse Olivé, que va ser delegada de la Generalitat a París, amiga i una gran col·laboradora de Catalunya. Gràcies per tot! DEP — Carles Puigdemont (@KRLS) 2 d’abril de 2017

L'exdelegada del Govern a París, Maryse Olivé, ha mort aquesta matinada als 69 anys. Nascuda el 1948 a Perpinyà, era llicenciada en filologia francesa i havia estat directora i professora del Liceu anglo-francès de Figueres i Balaguer. A més, també havia estat directora de la Casa de la Generalitat a Perpinyà.L'any 2004 va ser candidata per la demarcació de Girona a les eleccions europees i, entre el 2003 i el 2007, va exercir com a regidora a l'Ajuntament de Darnius, on va treballar com a responsable de Cultura. Abans també havia estat edil de Figueres durant una legislatura.El 2004 es va incorporar a la delegació de la Generalitat a París com a delegada adjunta i el 2012 va assumir el càrrec de delegada titular. L'agost del 2014 va plegar al·legant "motius personals" i recordant que als seus 66 anys "necessitava descansar".Les mostres de condol a la família i amics de l'exdelegada s'han anat succeïnt a la xarxa. El president Carles Puigdemont ha estat dels primers a enviar un tuit per agrair a Olivé la feina que va dur a terme al capdavant de la delegació de la Generalitat a França.

