El secretari d'Economia de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès, creu que la nova posició d'Espanya sobre el cas escocès "demostra" que "en el dret internacional i en la pràctica a la Unió Europea s'imposa el pragmatisme". En una entrevista al 3/24 , Aragonès s'ha referit així a la posició expressada pel ministre d'Exteriors espanyol, Alfonso Dastis, que ha assegurat que "d'entrada" Espanya no vetaria l'accés d'una Escòcia independent a la Unió Europea , en l'escenari del Brexit.Segons Aragonès, "han canviat les circumstàncies" i aquest "pragmatisme amb Escòcia es produirà també" en el cas de la independència de Catalunya. Amb tot, el secretari d'Economia ha insistit que s'ha de "treballar fins al final" per assolir un referèndum pactat amb l'estat.Aragonès s'ha mostrat convençut que el recurs del govern espanyol als pressupostos de la Generalitat "serà acceptat" pel Tribunal Constitucional. Ha insistit que s'ha d'"intentar fins al final un referèndum pactat amb l'estat" però que "si això no és possible farem com el govern escocès".El secretari d'Economia també s'ha referit a les inversions en infraestructures anunciades dimarts passat pel president Rajoy. En aquest sentit, ha recordat que "els fets els veurem en els pressupostos" de l'estat, que és on es veurà si aquestes inversions "tenen coherència amb la propaganda" de l'anunci, i després s'haurà de veure "que s'executi".D'altra banda Aragonès ha explicat que la Generalitat rebrà aquest 1.600 milions d'euros de la liquidació amb l'estat que corresponen a l'any 2015 però que el departament de Montoro no va trametre. Segons Aragonès, aquest és un exemple de com el govern espanyol utilitza la recaptació d'impostos "a favor dels seus interessos, per finançar-se a cost zero a costa de les autonomies" i per això "és tan important tenir la clau de la caixa i recaptar tots els impostos" des de Catalunya.

