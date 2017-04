Bob Dylan, en un concert recent. Foto: Facebook

Bob Dylan ja té el seu premi Nobel de Literatura. Això sí, amb quatre mesos de retard. El cantautor nord-americà l'ha rebut aquest dissabte a Estocolm en un acte íntim i sense mitjans de comunicació. Els representants de l'Acadèmia Sueca, que s'encarrega de decidir qui s'emporta els premis, van entregar-li el diploma i la medalla, tal i com la secretaria permanent de la institució, Sara Danius, ha avançat a la televisió pública de Suècia.Dylan és a Estocolm de gira aquest cap de setmana i els representants de l'acadèmia han aprofitat la presència del cantant a la ciutat per entregar-li el guardó en un acte íntim i de petit format, tal i com va exigir el músic, de 75 anys. En la trobada, Dylan es va comprometre a fer arribar a Danius un discurs d'agraïment gravat en vídeo, el requisit fonamental perquè pugui cobrar els 900.000 euros associats al premi.El cantautor va ser distingit el 13 d'octubre de l'any passat amb el Nobel de Literatura per haver estat capaç de crear "noves expressions poètiques dins de la gran tradició de la cançó nord-americana". L'elecció de l'acadèmia va generar un gran debat perquè era la primera vegada que es premiava un cantant amb aquest guardó. La controvèrsia encara és va créixer una mica més dies després, quan els representants de la institució sueca van reconèixer que no s'havien pogut posar en contacte amb Dylan perquè refusava les seves trucades.Després d'uns dies d'incertesa, el músic va confirmar que acceptava el premi, però va avançar que no assistiria a l'entrega de premis d'Estocolm prevista pel mes de desembre "per motius d'agenda". Dylan va enviar un discurs d'agraïment que va llegir l'ambaixadora dels Estats Units a Suècia i va anunciar que rebria el premi "en algun altre moment". Quatre mesos després, aquest moment ja ha arribat.

