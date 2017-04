Un total de 58.870 corredors han participat a la trenta-novena edició de la cursa d’El Corte Inglés, que s’ha celebrat a la ciutat de Barcelona aquest matí. La cita compta amb un recorregut de 10,76 quilòmetres i un traçat que permet als participants creuar l'interior de l’Estadi Olímpic de Montjuic, un fet que enguany està carregat de simbolisme, ja que aquest 2017 es compleixen 25 anys dels Jocs Olímpics de Barcelona.Precisament per commemorar les bodes de plata dels jocs, quan ha arrencat la competició s'han escoltat les veus de Montserrat Caballé i Freddie Mercury entonant la cançó Barcelona per megafonia. A més, segons els organitzadors, per primera vegada a la història d'aquesta cursa, hi ha hagut més participació femenina que masculina. En concret, hi han pres part 30.262 dones i 28.608 homes. L'esportista Nour Radouane i la corredora Miriam Ortiz han estat els primers en creuar la línia de meta ubicada a la plaça de Catalunya en la categoria masculina i femenina, respectivament.

