Gabriel Rufián creu que cal exhumar Francisco Franco i treure'l del Valle de los Caídos. "S'ha de treure a la bèstia", assegura el diputat d'Esquerra al Congrés en una entrevista a El Español . De fet, la conversa entre el periodista i el polític republicà la van mantenir al peu del mausuleu franquista, que Rufián defineix a l'entrevista com una "oda al feixisme" i una "fossa comuna" de víctimes del règim.Rufián visitava el Valle de los Caídos per primera vegada i no va poder evitar reconèixer que se li "regirava l'estómac". Al vídeo, es pot veure com el diputat es passeja per davant del mausuleu, que en aquell moment visiten poques persones, bàsicament turistes estrangers. A l'entrevista, Rufián qualifica Susana Díaz de "caciquista" i avisa que si és la propera secretària general del PSOE "el partit socialista encara serà una mica més de dretes".

