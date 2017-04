La circulació de trens de la R1 de Rodalies es troba tallada aquest diumenge al migdia entre Mataró i Sant Andreu de Llavaneres (Maresme) per l'atropellament mortal d'una persona. Segons ha informat Renfe, l'avís del succés s'ha rebut a les 10.40 hores i, inicialment, s'ha pogut circular per via única entre les dues poblacions amb retards d'uns 30 minuts de mitjana.Els viatgers del tren que s'ha vist implicat en l'atropellament (l'Hospitalet de Llobregat 09.36 hores-Blanes 11.14 hores), han estat transbordats amb un altre tren mitjançant passarel·les d'intercomunicació. A partir de les 11.10 hores, els Mossos d'Esquadra han ordenat el tall de la circulació per les dues vies al tram Mataró-Sant Andreu de Llavaneres.Renfe està treballant per gestionar un servei alternatiu per carretera entre la capital del Maresme i Arenys mentre resta a l'espera que Mossos torni a autoritzar a circular per una via.

