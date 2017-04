Espanya no vetaria l'entrada d'una Escòcia independent a la Unió Europea. El ministre d'Exteriors espanyol, Alfonso Dastis, ho ha assegurat en una entrevista que publiquen aquest diumenge diversos diaris europeus, com ara The Guardian El País . Dastis defensa, però, que, en cas d'independència, Escòcia sortiria del club comunitari i hauria de tornar a demanar l'ingrés.El ministre assegura que el govern espanyol no veu amb bons ulls "els processos de fragmentació", però defensa que si una part del Regne Unit es converteix "legalment" en un nou estat i demana adherir-se a la Unió Espanya no tindria perquè oposar-s'hi. Ara bé, insisteix que "ho haurà de sol·licitar i fer els passos estipulats", ja que, segons Dastis, la independència implica quedar automàticament fora de la UE.Que Espanya no bloquegi "d'entrada" l'ingrés d'Escòcia al club dels 27 no suposa cap canvi respecte a Catalunya ni respecte la posició que fins ara havia mantingut l'executiu espanyol. El ministre s'afanya a matisar en l'entrevista que el procés escocès és "diferent" del català perquè Edimburg va celebrar un referèndum "d'acord amb les lleis britàniques". Tanmateix, José Manuel García Margallo, l'antecessor de Dastis al càrrec, sempre havia defensat que Espanya no reconeixeria una Escòcia independent.

