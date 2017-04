Actualment, la de la grip és del voltant del 50% en majors de 60 anys a Catalunya.

El Consell de Col·legis de Farmacèutics de Catalunya (CCFC), la Societat Espanyola de Farmàcia Comunitària (SEFAC) i la patronal Federació d'Associacions de Farmàcies de Catalunya (Fefac) han constituït un grup de treball per estudiar l'opció que les farmàcies catalanes puguin administrar algunes vacunes.Fonts del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona (COFB) han explicat que el grup cerca "definir de forma consensuada amb l'autoritat sanitària i els diferents actors quin hauria de ser el paper actiu del farmacèutic comunitari en el marc de les immunitzacions preventives". El grup de treball encara està en una fase molt inicial d'estudi, per la qual cosa els farmacèutics no han donat més detalls sobre la proposta, que s'emmarca en el posicionament favorable del Ministeri de Sanitat a què les farmàcies puguin realitzar aquesta actuació, actualment repartida entre ambulatoris i hospitals.La cap de Medicina Preventiva i Epidemiologia de l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, Magda Campins, ha dit que veu "viable" que els farmacèutics puguin vacunar de la grip perquè actualment l'administren les infermeres a partir de protocols sense passar per la consulta del metge. No obstant això, ha advertit que seria necessari que els farmacèutics passessin una formació, coneguessin les contraindicacions i es donessin les condicions adequades quant a material i medicaments perquè poguessin actuar en cas que es produís una reacció adversa, encara que és quelcom "excepcional".Segons Campins, la finalitat de la mesura pot ser "aconseguir cobertures vacunals més altes" perquè anar a la farmàcia facilitaria la vacunació, ja que els ciutadans no haurien de demanar hora ni esperar a ser atesos al centre sanitari.Campins ha precisat que als Estats Units les farmàcies vacunen de la grip: "És una vacuna molt rutinària i universal, la qual cosa fa que a nivell de les farmàcies hi hagi persones formades per administrar vacunes", ha exposat, en recordar que actualment la indicació és del metge i l'aplicació, de la infermera.El vicepresident del Col·legi de Metges de Barcelona (COMB), Jaume Sellarès, ha defensat que no veu cap necessitat que les farmàcies es posin a vacunar, atès que "el circuit de les vacunes està perfectament establert i no s'ha detectat cap problema". "El circuit està molt ben resolt: es preserva la cadena del fred, la distribució, el dret a la intimitat, la informació i està molt ben protocolitzat", per la qual cosa ha opinat que s'hauria d'explicar quin valor aporta crear un circuit nou i quines deficiències pot suplir.Sallarès també ha posat l'accent sobre les garanties d'intimitat que proporcionen els centres sanitaris, l'accés a la història clínica o el control de reaccions adverses: "Estem absolutament d'acord amb què els farmacèutics actuïn com a agents de salut, però d'aquí al fet que puguin vacunar, no", ha sentenciat.Preguntat específicament sobre la vacuna de la grip, ha admès que la taxa és baixa, però ho ha atribuït a la incorporació de la població de 60-65 anys que abans no es vacunava perquè encara estan en edat laboral i no tenen la consciència que s'hagin d'immunitzar, i ha rebutjat que el problema de la cobertura sigui l'accés perquè els CAP posen totes les facilitats.

