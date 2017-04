Javier Pacheco prendrà aquesta setmana el relleu a Joan Carles Gallego al capdavant de Comissions Obreres a Catalunya. Ell encapçala l'única candidatura a la secretaria general del sindicat a l'onzè congrés nacional de l'organització, que se celebrarà entre dimarts i dijous a Barcelona. Pachecho es marca com a objectiu ampliar la unitat sindical i social al territori per poder crear una alternativa a la patronal. En relació al procés, assegura que defensarà el referèndum, però exigeix que tingui "garanties vinculants".En una entrevista a Europa Press, el futur líder de CCOO -fins ara secretari general de la Federació d'Indústria de Catalunya- ha assegurat que la missió de la nova direcció és "aconseguir el reconeixement de la representativitat legítima dels sindicats" i reconstruir el diàleg i la concertació social per poder recuperar drets. Pachecho recorda que el sindicat representa gairebé el 42% dels treballadors de Catalunya, amb més de 21.000 delegats escollits en eleccions sindicals, i subratlla que, amb 141.000 afiliats, és la primera organització social de Catalunya, la qual cosa és "una realitat que no pot ser menyspreada per part de la patronal i les administracions".Pacheco apunta que CCOO, juntament amb els seus "aliats" de la UGT, ha de convèncer la resta de sindicats que cal trobar un màxim comú denominador de les reivindicacions sindicals per constituir una única proposta i una única lluita. "Hem de dir a la societat que hi ha coses que ens uneixen i que són prioritàries, per sobre de les que ens separen", assegura. Pacheco considera que el sindicat ha de reforçar-se al territori, per la qual cosa crearà una nova secretaria de coordinació perquè els locals sindicals es converteixin en un espai de confluència de diferents moviments socials i també per atreure els joves i els treballadors que no tenen contacte amb el sindicat als centres de treball.El futur secretari general creu que l'ocupació actual, cada vegada més temporal i precària, i la tendència que les empreses són cada vegada més petites, dificulta l'afiliació al sindicat, sobretot entre els joves: "El que hem de fer és arrelar al territori per connectar millor amb la gent". "Hem de trobar una nova imatge del sindicat al territori, fer-lo més amable, amb la voluntat de confluir amb la societat organitzada i no organitzada per construir l'alternativa", defensa Pachecho.El sindicat sotmetrà a votació dels delegats del congrés una resolució sobre la relació entre Catalunya i el conjunt d'Espanya que actualitzi la que ja es va aprovar fa quatre anys a favor del dret a decidir, i que defensarà un referèndum amb garanties i vinculant. "El que farem és exigir i reivindicar que [el referèndum] tingui garanties vinculants. Aquí hi trobaran el sindicat. En la pressió, la mobilització, la concertació, a teixir els ponts necessaris, parlar amb la nostra confederació perquè facin un treball conjunt en el conjunt de l'Estat, perquè el poble de Catalunya tingui garanties de decisió", sosté Pacheco.El secretari general in pectore considera que tenir una força social com CCOO darrere d'una reivindicació formal per a un referèndum vinculant "no hauria de menysprear-se perquè dóna molta legitimitat a aquesta decisió". En aquests sentit, apunta que en el si del sindicat hi ha dos grups d'afiliats i delegats organitzats, uns a favor del federalisme i uns altres, independentistes, però defensa que no s'han convertit en corrents d'opinió diferenciades o enfrontades al sindicat. "Els donem un espai perquè no hagin d'anar-se'n a cap altre lloc per debatre el que ells entenen que ha de ser la realitat de Catalunya", apunta.

