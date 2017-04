—

La literatura catalana desembarcarà a la Fira del Llibre Infantil i Juvenil de Bolonya (Itàlia), des d'aquest dilluns fins a dimecres, amb la presència de 80 creadors —entre autors, il·lustradors i artistes— i 40 activitats. Segons va explicar el director de l'Institut Ramon Llull (IRL), Manuel Forcano, és la primera vegada que "una cultura que no és un estat" ha estat convidada a aquesta fira, ja que es tracta d'un sector potent amb més de 90 editorials catalanes responsables de la publicació de 2.700 títols a l'any, amb un tiratge de quatre milions i mig d'exemplars.Amb la inauguració a càrrec del president de la Generalitat, Carles Puigdemont, la cultura catalana estarà present en deu punts diferents de la ciutat italiana de la mà d'editorials catalanes, balears i valencianes, però també andorranes i amb presència de l'Alguer.Durant la fira hi haurà un dibuixant il·lustrant en viu, la qual cosa es podrà veure en una pantalla a l'estand de la Generalitat. A més, hi ha programades més d'un centenar de cites amb editors internacionals.La gran exposició central, Sharing a future, estarà dedicada a la il·lustració, de la mà de 42 creadors catalans, balears, valencians, argentins i polonesos, aquests últims vinculats a Barcelona. L'exposició, dissenyada per l'arquitecta Clara Solà-Morales (de l'Estudi Cadaval & Solà-Morales) a força d'un sistema de grans teles impreses, està concebuda com una petita llibreria en la qual hi haurà quatre espais: 0-3; prelectors (3-6), narrativa i àlbum il·lustrat, amb els quals s'ensenyarà tot el que Catalunya i Balears tenen i cap a on van.Aquesta exposició aprofitarà el cansament que generen les fires per erigir-se com una esplanada de 42 hamaquesuna per il·lustradoron s'asseuran a reposar els qui estiguin cansats i, mentrestant, tindran la seva disposició llibres d'aquests 42 autors per llegir. També se celebraran cafès amb autors i il·lustradors, un cafè digital, tres exposicions i tallers d'il·lustració, entre d'altres.El comissariat català-balear també desitja sortir del recinte firal i expandir-se a la ciutat de Bolonya, on portarà un cicle de cinema, un cicle de teatre, activitats acadèmiques amb l'Universitat Alma Mater de Bolonya i una gran recepció per 300 convidats al Palazzo Isolani.No obstant això, entre aquestes activitats fora del recinte firal, la més destacada serà l'exposició oberta al públic "Vet aquí una vegada!" a l'Archiginnasio, amb el millor de la il·lustració catalana. Concretament, amb 17 obres de llapis tan destacats com els de Pilarín Bayés, Roser Capdevila i Josep Antoni Tàssies.

