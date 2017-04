La plana de Vic i el Montseny, abans del canvi de temps. Foto: Josep Maria Costa

Després d'un dissabte marcat per la inestabilitat i els ruixats, aquest diumenge el temps recupera la normalitat primaveral. Avui el cel quedarà pràcticament serè arreu del país i apareixeran boires a l’interior. El dia serà bastant assolellat però, a partir de migdia, creixeran nuvolades en punts de muntanya que poden deixar el cel mig ennuvolat i no es descarta alguna tamborinada al nord-est del país.Independentment, al vessant nord del Pirineu hi plourà al llarg del dia amb neu al voltant dels 1.200 metres que pot deixar quantitats abundants. La matinada serà més freda en general però al migdia l’ambient serà més suau, amb vent que encara bufarà als dos extrems del país.De cara a l’inici de la setmana vinent, sembla que el vent del nord seguirà bufant i mantindrà les temperatures a ratlla, tot i que poc a poc, el termòmetre ha d’anar remuntant. Ara per ara, no es veuen grans precipitacions a mig termini.