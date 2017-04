Vicent Sanchis creu que TV3 "ha d'entretenir més". En una entrevista a l'ACN, el flamant director de la televisió pública catalana referma la necessitat que el canal recuperi l'ambició pel lideratge de l'audiència i aposta per una major "agilitat, risc i transgressió", conscient de la lluita desigual respecte les televisions privades, les principals competidores. "Estem en una cursa de sacs i portem una cama lligada", assegura. En aquesta línia, defensa una televisió que "entretingui més" i assegura que no l'espanta una graella més "comercial", lluny -això sí- de la programació "escombraria".Sanchis creu que TV3 no disposa ni dels recursos ni de l'agilitat que té la competència i assegura que els mitjans públics no tenen la "falta d'escrúpols" de les cadenes privades. "Algunes veus dins la casa diuen que falten recursos, jo dic que manca agilitat", apunta el director. La flexibilitat a la graella és, precisament, l'ingredient principal per perfilar la nova programació, basada en la idea que TV3 ha "d'entretenir més". "No es pot mantenir un programa fantasma només perquè no tinguem capacitat de reaccionar o perquè haguem fet una determinada aposta, no m'hi resigno", defensa.En aquest sentit, Sanchis ha garantit una televisió més desenfadada sense "creuar" línies vermelles. "No es tracta de convertir això en un guinyol, sinó recuperar la tradició de fer-ho bé", insisteix el director. La principal feina es concentrarà en les franges fora del prime time, que els últims mesos "han perdut molta força", al seu parer.El programa Els Matins, per exemple, és un dels que canviarà la propera temporada. La segona part de l'espai -més dedicada a l'entreteniment- ha anat perdent espectadors i Sanchis creu que cal trobar una nova "fórmula". Un cas similar és el de Divendres que, d'entrada, la televisió pública proposa externalitzar a una productora la propera temporada perquè el programa es reconverteixi en un nou espai.Encara sense data d'estrena, TV3 i IB3 tenen a punt el programa conjunt No perdis el compàs, la primera gran coproducció d'entreteniment familiar entre les dues televisions públiques. El programa tindrà una durada de dues hores i s'emetrà setmanalment. Aquesta és només una primera experiència que, en un futur, hauria de créixer, segons el director.Sanchis defensa que les televisions públiques balears, catalana i la futura valenciana poden compartir programació i, per tant, aposta per la "màxima col·laboració" entre mitjans. Preguntat sobre la reciprocitat, reconeix que és una iniciativa que és responsabilitat dels governs, però assegura que és indispensable per a "l'enfortiment" de la cultura i la llengua. "Per nosaltres no hi haurà cap limitació", apunta.Entre les propostes per reformular en vistes al futur, el nou director treballarà perquè la cultura "divulgativa" i "popular" s'insereixi de manera estable a la graella de TV3 i s'obre a estudiar la possibilitat de recuperar un canal cultural "dins les possibilitats pressupostàries".L'arribada de Sanchis al capdavant de la televisió pública ha estat envoltada de polèmica. En aquest sentit, el nou director de TV3 entoma les crítiques com la prova que molta gent es preocupa per la casa. Amb tot, també reitera la seva independència i assegura que no és cap "càrrec de confiança de ningú".Pel que fa a la proposta de reprovació a Sanchis que el Parlament votarà la setmana que ve a iniciativa de Catalunya Sí que es Pot, el periodista ho ha qualificat de "paradoxa estranya", especialment, assegura, si prové de grups que clamen a favor de la "desgovernamentalització dels mitjans públics". Al mateix temps, però, entén que la cambra catalana ha de poder-ho "fiscalitzar tot".

