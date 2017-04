Vehicles dels Mossos d'Esquadra de la comissaria de l'Ametlla de Mar. Foto: Sofia Cabanes

Els Mossos d'Esquadra van detenir aquest dijous un home de 24 any,s de nacionalitat espanyola i veí de Reus, per un delicte contra la salut pública en la vessant del cultiu i tràfic de drogues.Els fets van passar quan una patrulla va anar una casa situada en una urbanització de Reus ja que s’havien rebut diverses queixes per part dels veïns. En arribar al lloc, els agents van trucar a la porta i mentre identificaven l’home que hi havia a l’immoble van notar una forta olor a marihuana.Davant això i donat l’estat de nerviosisme de l’home, els agents van preguntar-li sobre l’origen de l'olor i aquest, que en tot moment va col·laborar amb els agents, va acabar confessant-los que tenia una plantació al garatge. A partir d’aquí, els agents, amb l’autorització de l’home van accedir a la casa i, en arribar al garatge, van trobar una plantació amb tot un sistema de ventiladors, focus al·lògens, motors d’extracció d’aire i tot el necessari per cultivar marihuana.Els agents van recollir 340 plantes de marihuana en les seves torretes i una bossa amb cabdells. En total, més de 18 kg de marihuana. També van intervenir tot el sistema de cultiu així com una bàscula de precisió destinada al pesatge de la droga per poder-la vendre al mercat negre.El detingut va quedar en llibertat amb l’obligació de presentar-se davant del jutge quan sigui requerit.

