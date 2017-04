L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, en una imatge d'arxiu. Foto: ACN

Ada Colau està convençuda que l'Estat ha donat Catalunya "per perduda". En una entrevista que publica aquest diumenge El Punt Avui , l'alcaldessa de Barcelona assegura que el govern espanyol "no està complint les seves funcions mínimes" i denuncia que "hi ha hagut una gran deixadesa" amb el Principat. Colau creu que l'executiu espanyol "ha deixat córrer el que passi aquí perquè ha entès que no en treurà rèdit electoral", però reclama a la Moncloa que "compleixi amb les seves obligacions amb els ciutadans".En relació al procés sobiranista, l'alcaldessa diu que "no admet" que algú pugui titllar l'espai polític dels comuns d'"ambigu". "Nosaltres hi serem sempre per aconseguir que es faci el referèndum", assegura Colau, tot i que també avisa que ha de ser una consulta vinculant "de veritat, perquè una cosa és que se l'anomeni referèndum i una altra que realment ho sigui". Abans de donar suport a una possible convocatòria unilateral, la líder de Barcelona en Comú diu que "s'ha de veure quina proposta fa la Generalitat", tot i que reitera que el marc per tirar endavant el referèndum és el pacte nacional dirigit per Joan Ignasi Elena.Colau també es felicita per com avança el procés de confluència per crear el nou espai polític dels comuns. L'alcaldessa evita posicionar-se per cap de les candidatures que es presenta a la direcció, malgrat que assegura que la de Xavier Domènech "és una llista de pluralitat" i assenyala que no veu cap "problema" en el fet que l'actual líder d'En Comú Podem al Congrés lideri la confecció d'aquest nou espai. Tampoc es mulla amb el nom que hauria de tenir la confluència ni carrega contra Albano Dante Fachín per haver-se'n despenjat a última hora. "Tothom vol ser reconegut i això és absolutament legítim i forma part d'aquests processos de negociació", apunta Colau.En l'entrevista, la líder de Barcelona en Comú també parla de la resta de partits. Admet que l'ha "sorprès" que Esquerra hagi "prioritzat" una aliança amb "l'antiga Convergència vinculada a molts escàndols de corrupció" abans que amb ells. A més, demana a Artur Mas que assumeixi responsabilitats polítiques pel cas Palau i el del 3%. En aquest punt també parla de les primàries del PSOE i reconeix que se sent "més a prop del Pedro Sánchez que mai investiria Rajoy" que de Susana Díaz.Colau també avança que agafarà la baixa de maternitat quan tingui en Gael, el seu segon fill. "Tinc intenció, com a dona treballadora, d'agafar-me el permís de maternitat, un dret que ha costat molt d'aconseguir i que aquí encara és massa curt. El compartiré amb el meu company, que també vol exercir la seva paternitat", assegura l'alcaldessa, que admet que "durant les primeres setmanes després del part estaré més desapareguda". "Però una cosa és estar de permís i una altra cosa és desconnectar. Això, pel meu caràcter, no fa per a mi", apunta.

