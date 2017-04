El 2 d'abril de 1978 la cadena nord-americana CBS va emetre el primer episodi de Dallas , una de les sèries més mítiques de la història de la televisió. A TV3 es va començar a emetre l'any 1983 i va ser la primera producció d'aquestes característiques que reproduïa la flamant televisió pública catalana. Dallas es va traduir al català i va jugar un paper fonamental en el procés de normalització lingüística del país.La sèrie explicava la història dels Ewing, una família multimilionària, poderosa i molt influent de l'estat de Texas, als Estats Units. L'empresa petrolera Ewing Oil era al centre de la trama, que també combinava elements relacionats amb la remaderia, ja que la família vivia en una granja situada a les afores de Dallas, la capital de l'estat. La saga va tenir un èxit brutal: es va emetre durant 24 anys, fins al 1991. En total, la CBS va encarregar 13 temporades i 357 episodis a Lorimar Televisión, l'encarregada de produir la sèrie.A TV3, el primer episodi es va emetre tot just una hora després que Joan Pera hagués saludat el públic per primera vegada. Molts espectadors ja coneixien la sèrie perquè TVE l'emetia des de feia quatre anys, però molts es van enganxar a la versió catalana perquè estava doblada a la llengua del país. La veu d'Arseni Corsellas en el paper de JR -el gran dolent de la trama- va constituir un abans i un després a la televisió i va crear un mite que, gairebé 40 anys després, encara no s'ha dissipat.

