Tasques de rescat a Colòmbia. Foto: Forces Militars de Colòmbia

Les fortes pluges que afecten Colòmbia i Perú han provocat una xifra aproximada de 230 morts en els dos països, segons les últimes estimacions de les autoritats locals. L’aigua que ha caigut en les darreres setmanes, a més, han causat milers de damnificats i desplaçats de les seves llars, i més de 220 ferits de gravetat.A Perú, unes 98 persones han mort i més de 133.097 han resultat damnificades, segons el Centre d’Operacions d’Emergència Nacional. A més, hi ha 895.489 afectats i 192.220 llars que han patit danys importants.A Colòmbia els morts sumen almenys un centenar de persones, a més de 180 ferits per les inundacions i esllavissades que la pluja ha provocat. La màxima afectació es concentra a la ciutat de Mocoa, a la regió de Putumayo, al sud-oest del país, on encara hi hauria desenes de desapareguts. Segons la Direcció Provincial de la Defensa Civil, es inundacions afecten 17 barris, i ha calgut evacuar 500 famílies.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SócNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)