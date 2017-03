La pluja no ha impedit que la presidenta del comitè d'empresa llegís un comunicat reivindicatiu Foto: Jonathan Oca

El personal de l'Hospital Sant Joan de Reus diu prou a una situació que consideren lamentable, inacceptable i que és pròpia de "pirates". Aquesta tarda, més de 300 persones s'han manifestat davant l'Ajuntament de Reus per exigir solucions i per intentar tornar a la superfície un vaixell que a hores d'ara està enfonsat pels deutes. Els treballadors, encapçalats pel comitè d'empresa, consideren que la situació és insostenible i que no es pot intentar sanejar retallant més els sous de les persones que hi treballen.La pluja que ha caigut a la capital del Baix Camp no ha sigut un impediment per als centenars de persones que han omplert la plaça del Mercadal amb crits de "L'hospital és de tots"i "prou retallades" i onejan banderes de "pirates".Aquesta setmana s'ha conegut que l'hospital ha tancat l'exercici del 2016 amb un dèficit de 8,4 milions d'euros -4 milions d'aquests provenen de l'Hospital de Móra d'Ebre-. La mala gestió, que cal recordar que és municipal, "ha estat la culpable d'aquesta situació tan delicada", segons Alicia Martín, presidenta del comitè d'empresa, qui reclama que la gestió passi a mans del CatSalut. En declaracions a va destacar que "la situació està fatal" perquè la gestió no està sent l'adequada. La mateixa presidenta recorda que les retallades dels seus sous no són la solució i han dit que "fins aquí", que no acceptaran cap retallada més i considera inacceptable que dels 1.300 treballadors que té l'Hospital Sant Joan de Reus n'hi hagi 500 que siguin temporals.Davant la situació actual, el comitè d'empresa ha decidit que enviaran una carta al conseller de Salut, Antoni Comín, per demanar una nova reunió per explicar-li com està tot en aquest hospital. Aquesta serà la segona vegada que fan la petició. En la primera no van obtenir resposta. Des del Comitè asseguren que seguiran fent accions reivindicatives per exigir solucions a la "deficitària" gestió i al rebuig a més retallades als treballadors.

