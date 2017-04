"Jo he estat sempre progressista, però no he estat mai de l'esquerra dogmàtica. On m'he sentit? No ho sé. Sempre he definit Convergència com un partit amb les fronteres de goma i, per tant, quan les fronteres són elàstiques, vol dir que pots forçar-les una mica i no passa res. Jo he pogut ser independentista dins d'un partit que no n'era. He pogut discrepar de coses que el partit veia d'una altra manera i no ha passat res. Hi he conegut gent d'opinions molt diverses i això m'ha fet sentir còmode. Sóc un antidogmàtic total. Tinc al·lèrgia a l'ortodòxia. Convergència és el més semblant a la manera de fer política que a mi m'agrada".