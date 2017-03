Reagrupament assegura que està "molest" amb el PDECat perquè no se sent representat en la nova formació. El partit, que està integrat a l'antiga Convergència, diu que no vol trencar amb els demòcrates i espera poder "reconduir el malestar" que hi ha ara mateix. Els representants de Reagrupament ho han avançat a dos dies que, diumenge, celebrin l'onzè congrés del partit. Si es compleixen els pronòstics, Josep Sort serà escollit nou president de la formació.Des de la direcció asseguren que els problemes amb el PDECat són una "qüestió interna" que "en cap cas" ha d'afectar el desenvolupament del procés independentista, i que volen solucionar "reprenent" la vinculació amb la formació demòcrata. El malestar, diuen, és conseqüència de la decisió que va prendre Reagrupament durant el congrés de refundació de Convergència. Llavors, el partit va decidir proposar el seu actual president, Ignasi Planas, com a candidat a liderar la nova marca.Segons la formació independentista, aquesta decisió no va ser "ben digerida" pel PDECat i consideren que, per això, la nova direcció no els va integrar "correctament". "Es va entendre malament. No ens presentàvem contra ningú, simplement volíem tenir-hi presència", apunten les fonts consultades per l'agència Europa Press.Per això, des de la "lleialtat" amb la qual han intentat col·laborar en el nou projecte del PDECat, consideren que és necessari renovar la seva direcció. Defensen que sempre han posat Catalunya "per davant de qualsevol altre interès" i deixen clar que no volen que els canvis interns "suposin cap distracció respecte al procés sobiranista".Així, Reagrupament triarà aquest diumenge, en el marc del congrés, la seva nova junta directiva. Si tot va segons el previst, Josep Sort serà escollit nou president de la formació, ja que és l'únic que ha presentat una candidatura per rellevar Ignasi Planas. Sort s'ha presentat amb la candidatura Independència 2017, que també integren Pilar Altarriba, August Andreu, Albert Aragonès, Josep-Oriol Bonastre, Joan Coll, Dani Roig, Eva Solé, Enric Solé, Laura Soler i Jordi Tomàs.

