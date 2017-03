Puigdemont ha advertit l'Estat que no aturarà ni els pressupostos ni el referèndum després que l'executiu de Mariano Rajoy hagi recorregut els comptes al Tribunal Constitucional . El president català, que avui tanca a Nova York el viatge d'una setmana als Estats Units , ha subratllat el “compromís irrenunciable” de l'executiu amb l’exercici del dret a l’autodeterminació i ha insistit que “seran els catalans, no el govern espanyol, ni el Tribunal Constitucional, els que decidiran què ha de ser Catalunya”. “Que el govern espanyol faci el que vulgui, però no podrà aturar ni menystenir l’autogovern de Catalunya ni la voluntat dels catalans”, ha afegit.Puigdemont ha assenyalat que el recurs de l’Estat “era previsible”, però ha refermat la voluntat del Govern de seguir endavant amb el procés, perquè és un “compromís que hem contret amb els electors, davant del Parlament”. I ha assenyalat que “el que esperaríem del govern espanyol és que col·laborés en l’exercici d’aquest compromís democràtic, no que hi posés pals a les rodes”.Preguntat sobre la possibilitat que la Generalitat presenti recurs a aquesta decisió, el president català ha explicat que en els propers dies analitzaran tota la documentació per decidir les passes a seguir. Tot i això, Carles Puigdemont ha fet notar que “evidentment plantarem cara a aquests recursos i ens defensarem” i ha deixat clar que “això no obstruirà l’acció del Govern en tots i cadascun dels aspectes que formen part del pla executiu”.

