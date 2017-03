| 6 comentaris Irene Ramentol

01/01/1970

Els usuaris no són conscients que la llei defineix Internet com un mitjà de comunicació de masses malgrat que en faci un ús particular | L'Audiència Nacional, amb certa intencionalitat política, no ha aplicat la prevalença de la llibertat d’expressió, segons assenyalen els experts consultats per NacióDigital