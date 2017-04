"Són i seran" : posem el focus a noms d'homes i dones que sonen i sonaran. Gent valenta, amb empenta, amb talent i imaginació, que defugen la por i construeixen mica en mica, cada dia, històries que en faran parlar.]Un il·lustrador polièdric que pot dibuixar regularment reportatges, articles o notícies a La Vanguardia, al Time Out o al Jot Down o la recent estrenada edició de luxe El món d’ahir. Ho fa ara i ho ve fent dels últims anys, en una època de moltes feines alhora i diferents, perquè la combinació d’estils li ho permet. Tant, que és possible trobar-lo firmant un escena de com s’ha produït un delicte i al mateix temps en totes les il·lustracions d’un llibre de text de l’editorial Barcanova o contes infantils o juvenils editats per El Teide, La Galera o Cruïlla.Després d’una carrera de periples i encàrrecs molt diversos, comença a poder centrar el focus. Quaranta anys fets, dibuixant des que té ús de raó i una notícia just d’aquesta setmana: un còmic que podrà desenvolupar durant un any a quatre mans amb el John Carlin. Sí, el John Carlin. El cim d’una agulla. Sortirà a principis del 2018.Ser descarat, ser delicat, ser introspectiu, ser agosarat. Combinar còmics amb portades de discos. Fins i tot en Quim Monzó li va suggerir que segmentés la seva personalitat. Potser per això l’equip de Malet&Co prenen vida personatges íntims, personals i intransferibles com l’Onofre, l’Ofèlia, l’Obdúlia, l’Ot o l’Octavi que com l’Oriol (Malet) tenen biografies estirades que podries marcar amb accent obert o amb accent tancat.

Oriol Malet Foto: Adrià Costa

El traç, el gargot, la fúria. Alguna cosa a dins que, siguin per un públic infantil o sigui la portada dels candidats a les eleccions d’una jornada electoral, s’hi entreveu el segell propi.Fill d’una classe mitjana treballadora que contemplaven amb admiració i certa preocupació (la vida bohèmia és molt burgesa) el seu desfici per dibuixar llibretes, apunts i còmics amateurs per als seus companys d’institut: “però tu... què faràs de veritat?”, que ve a ser la pregunta pragmàtica del què seràs quan siguis gran i, sobretot, com et guanyaràs les garrofes. I, esclar, amb aquest aire xuleta i rebel que dóna dir que ets de Martorell, estudiar Belles Arts mentre descarregues camions, treballes a l’obra, pintes parets de dia i dibuixes de matinada, “esperances de menjar-me el món, no en tenia”.A Martorell, en un pis, no es pot fer vida d’artista. Però en canvi és a prop de Montserrat i a les seves faldes hi ha pobles grans com Esparreguera que són molt fets a si mateix, amb molt caràcter local, dinamisme cultural perquè tot i l’A2 al costat estan poc comunicats i són més lluny de tot arreu. I aquí va venir a viure-hi l’Oriol i la Meritxell, una història en plural que comença als seus vint anys i viuen una joventut intensa i viatgen, van de concerts, es plantegen passar una temporada a Nova York, no es perden les exposicions preceptives que cal anar a veure. Ella li respecta les seves manies, “no em podia distreure, m’havia de concentrar molt quan dibuixava, necessitava el meu espai” i ell va fent.I amb això i una revolució contemporània, el seu món d’il·lustracions fa un salt. És el que té haver nascut a mitjans dels setanta, que et permet dir que vas viure en una civilització anterior: l’analògica. Amb l’arribada d’internet és possible fer-se una web i penjar-hi les feines ( www.malet.co ) o enviar currículums amb portfoli que, de tant en tant, algú dels qui ho rep “respon i te n’adones que hi ha feedback!” i, sobretot, estalvia aquella pèrdua de temps i diners que calia per enviar sobres per correus amb books ben impresos que costaven una petita fortuna. I això és exponencial amb les xarxes on es pot seguir vida i miracles (però també projectes i publicacions) a través de twitter, facebook, instagram.

Oriol Malet Foto: Adrià Costa

Un gir de 180 graus. El canvi de xip. El clic del “s’han acabat les tonteries”. És la Mariona. Té cinc anys i és un argent viu. I és la que ho canvia tot de dalt a baix. Amb ella comença una nova vida: “Només hem sigut pares, des de llavors. No hem sabut fer-ho d’altra manera”. I l’Oriol, al seu estudi, en unes golfes restaurades d’una casa entre mitgera del centre d’Esparreguera, on s’acaben d’instal·lar, amb un estil nòrdic que es respira a cada estança i els elements típics del mètode Montessori, a tots els racons, s’alleugereix.que abans era molt radical i molt punkie”. Posa’m un exemple. I l’exemple val: recordeu Jaïr Domínguez i la Bibiana Ballbè en aquell capítol del Bestiari Il·lustrat disparant uns personatges il·lustrats? Les il·lustracions eren d’ell, del mateix Oriol Malet que ara es ridiculitza i es retrata amb llapis en mà i plàtans, flotadors i nenes enganxades al coll a tothora. Perquè això és el que passa quan treballes a casa i vols viure aquesta etapa de la vida d’una manera completa, sencera, “que passa volant i a mi em té del tot flipat conèixer la Mariona, que és una canya, o la Gal·la (2 anys), que tot ho mira i no diu res”.“com pot ser que hi hagi pares hipsters que arriben a l’escola perfectes, amb tanta classe, amb nenes amb cuetes perfectes i ben vestides i sense cara de son?”. Sospira. “Fa cinc anys que no em compro res de roba, no tinc temps”. Torna a sospirar. “I no et pensis que m’agradaven els nens petits, ni els pares i mares de nens petits”. I ara,... “l’altre dia em vaig trobar un col·lega que m’explicava que havia anat a un concert i buf...! mira que m’agrada el jazz, però... només tinc temps pel que és important”.“ara hi ha una mica de cadascú”, treballa amb esbossos que després escaneja i complementa des de l’ordinador. Ho fa amb sistemes de treball esgarrapats que volen conciliar de forma tossuda la vida familiar i la vida laboral. Vol dir dormir poc. Com tots els pares i mares, més o menys, però també perquè els horaris s’han adaptat als tempos infantils “he passat de necessitar un silenci sepulcral per treballar a fer-ho enmig del xivarri; avui una hora em condeix com 100 d’abans”.

Oriol Malet Foto: Adrià Costa

Oriol Malet Foto: Adrià Costa

però si són les quatre de la matinada que comença a la jornada abans que es desperti el dia, la Mariona ho sap i s’esmuny a l’estudi i també hi dibuixa. Què en surt i d’aquesta quotidianitat plena de simultaneïtats, preguntes existencials i espais compartits? Una sorpresa contant “que és el més semblant a un enamorament”.Un llibre mut, inspirat en un trasllat on la Mariona descobreix la capsa dels llibres d’artistes i, inspirada per Miró, Rothko o Pollock, decideix dibuixar les parets del passadís d’una casa acaba d’estrenar. I d’aquests parets en surten monstres que li fan companyia en el seu viatge d’exploració, fantasia i descoberta. D’uns dibuixos inicials de la Mariona, l’Oriol-il·lustrador en fa sortir uns monstres fabulosos.Un altre alter ego perquè “els càstigs no serveixen per a res”. La conclusió és que els monstres segueixen fent companyia a la Mariona. Aquests monstres infantils que omplen el cap de lògiques aclaparadores, de punts de vista, de raons i de pensades que s’escapen del nostre abast. I mentre la Mariona s’hi confabula al llit, acomboiada pels seus monstres entranyables, la Gal·la, l’espieta, apareix amb un altre pinzell i, clar, tota una nova manera de veure el món. I les parets són sempre tan blanques... i la imaginació tan fugissera...i el temps passa tan de pressa... que l’Oriol assisteix embadalit a aquesta nova etapa de la seva vida que li fa escriure anècdotes (col·labora al blog www.vadepares.cat ) mentre les seves filles creixen, construeixen una identitat pròpia i s’expliquen a la seva manera, i ell firma aquest contracte per fer un còmic que, després de tants anys de perseguir-lo, el consolida com un il·lustrador de primer ordre i abona la tesi: de l’únic que no es pot parar és de perseguir el somni.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SócNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)