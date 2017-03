El ple de l'Ajuntament de Barcelona ha rebutjat aquest divendres una proposició d'ERC per fer una consulta sobre el macroalberg que està en construcció a la Vila Olímpica . Hi han votat a favor ERC i el regidor no adscrit de Demòcrates; en contra el govern d'Ada Colau (BComú i PSC), i la resta s'han abstingut. El govern ha insistit en el fet que és inviable aturar el projecte, motiu pel qual rebutja fer la consulta, cosa que ha decebut els veïns.El president de l'Associació de Veïns de la Vila Olímpica, Jordi Giró, ha anunciat després de la votació que seran els veïns els que faran la consulta, i que traslladaran els resultats al govern municipal. "Ningú ens pot prohibir que fem aquesta consulta", ha remarcat Giró, el qual ha afegit que el barri està "totalment decidit" a fer que tiri endavant. El govern de Colau i ERC ja havien xocat aquesta setmana per l'alberg . El líder d'ERC, Alfred Bosch, ha afirmat en el ple que fer-la és una qüestió de "voluntat política" del govern, però la tinent d'alcalde d'Urbanisme, Janet Sanz (BComú), ha considerat que el govern ha d'actuar "en equilibri entre el desig i la voluntat política i la seguretat jurídica".Sanz ha insistit en el fet que el projecte de l'alberg va superar la moratòria turística, i el regidor d'Arquitectura, el socialista Daniel Mòdol, ha reclamat a ERC que no creï falses expectatives entre els veïns perquè els informes jurídics descarten la compra i l'expropiació de l'alberg, ubicat als números 145-147 de l'avinguda Icària.

