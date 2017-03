Pep Guardiola ha tornat a parlar sense embuts de la situació política a Catalunya i l'Estat. Ho ha fet durant una roda de premsa prèvia a l'Arsenal Manchester City.Preguntat sobre el Brexit, l'entrador ha assegurat: "El que més admiro d'Anglaterra és que, com a mínim heu aconseguit votar, així és la democràcia, i això no passa a tot arreu", ha dit en una clara referència al "no" del govern espanyol al referèndum.Així mateix, Guardiola ha afegit que el que passi després del Brexit és difícil de predir i que caldrà "adaptar-se". "Els anglesos estan expectants per veure com aniran les coses", ha reflexionat.

