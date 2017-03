Els Mossos d’Esquadra han detingut un noi de 29 anys que havia creat una gran plantació de marihuana en un pis de Vimusa al barri de Campoamor de Sabadell. Es tracta, a més, d’un pis que havia estat ocupat il·legalment i on la llum s'havia punxat de manera fraudulenta.Els fets van passar el 29 de març, quan una dona va alertar els Bombers pels volts de les 17.00 hores que hi havia una fuita d'aigua procedent del pis de sobre. La dona va manifestar que creia que el pis es trobava desocupat.En arribar-hi, van detectar que hi havia una possible plantació de marihuana, motiu pel qual van demanar suport als Mossos d’Esquadra, que en entrar van trobar fins a 261 plantes de marihuana repartides en diferents estances. A la vegada, les habitacions comptaven amb aparells elèctrics, com ventiladors, aires condicionats, transformadors i pantalles que s’utilitzen per a les plantacions.També es va comprovar que la connexió elèctrica s’havia fet de manera fraudulenta. La sorpresa arriba quan es detecta que el pis, que estava sent ocupat de manera il·legal, és de l’empresa pública d’habitatge, Vimusa, i per aquesta raó es va traslladar la situació a la Policia Municipal de Sabadell.Tot i no trobar-hi ningú a l’interior de l’habitatge, es van fer les investigacions corresponents que van permetre identificar la persona que l’ocupava, que va ser localitzada en un altre domicili de la localitat i se la va detenir. Se l’acusa dels delictes contra la salut pública, ocupació d’habitatge i defraudació del fluid elèctric.Aquest divendres ha passat a disposició del Jutjat de guàrdia de Sabadell, que ha decretat la llibertat amb càrrecs. També s’investiga la parella sentimental del detingut pels mateixos delictes.

