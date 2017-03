Una nena de 9 anys ha mort aquest divendres a la matinada per una meningitis bacteriana, segons les primeres hipòtesis. Això ha obligat a desplegar el protocol que s'aplica en aquests fets.Durant la matinada d'aquest divendres, el Servei d'Urgències de Vigilància Epidemiològica de Catalunya ha rebut la notificació d'un possible cas de malaltia meningocòccica en un nena de 9 anys resident a Manresa, que ha presentat un quadre de meningococcèmia fulminant i ha mort a conseqüència del mateix.La nena va iniciar símptomes el dia 30 al migdia. A les 2h del dia 31 va ser atesa a urgències de l'Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa, des d'on va ser derivada a la UCI pediàtrica de l'Hospital Parc Taulí de Sabadell amb una ambulància pediàtrica per la seva gravetat. Va morir a les 4 de la matinada.S'ha administrat profilaxi antibiòtica als familiars propers i durant aquest divendres al matí epidemiòlegs de la Unitat de Vigilància Epidemiològica de la Catalunya Central s'han desplaçat a l'escola Joviat, on la nena cursava 4t de primària, on s'ha organitzat una reunió informativa de pares i es distribuirà medicació profilàctica als contactes escolars per als quals estigui indicada, tant a nivell de classe com de les activitats extraescolars en les que participava.Estan en curs proves de laboratori, encara pendents de resultats, per poder confirmar el cas.

