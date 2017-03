El president Mariano Rajoy i la cancellera alemanya Angela Merkel. Foto: Europa Press

Només un dia després de l' activació del Brexit , la cancellera alemanya Angela Merkel ha proclamat, sense fer cap al·lusió especial, que "no s'ha de posar a prova" el principi d'integritat territorial dels Estats membre de la Unió Europea. "Junts ho farem molt millor que cadascú pel seu compte", ha afegit la cancellera.D'altra banda, el president del Consell Europeu, Donald Tusk, ha insistit en què "els nacionalismes i separatismes que intenten debilitar la UE són l'oposat al patriotisme modern". Així mateix, ha afegit que "els que ataquen la Unió també amenacen les seves comunitats i debiliten la seva sobirania".Merkel i Tusk s'han reunit a Malta en el congrés que reuneix a tots els líders de centredreta del Partit Popular Europeu, inclòs Mariano Rajoy. Durant la roda de premsa, la cancellera alemanya també ha defensat els "valors i principis" de la Unió Europea, com la lliure circulació de persones i capitals.La cancellera alemanya ha destacat que els valor europeus "no s'han de detenir a les fronteres externes però tampoc s'ha de fingir que la UE no té fronteres". Merkel ha expressat el seu suport a l'acord firmat entre la UE i Turquia per frenar el flux de refugiats assegurant que "no es pot deixar entrar a qualsevol que vulgui venir".En l'extrem més dretà, el primer ministre hongarès, Victor Orban, que acaba d'aprovar una llei permetrà la detenció dels refugiats , ha declarat que la UE s'enfronta a una crisi de política exterior assegurant que Europa ha de defensar el cristianisme contra una "invasió" musulmana. Orban argumenta que "la migració ha resultat ser el cavall de Troia del terrorisme i un negoci per les ONG".

