El periodista Pere Escobar i l'exjugador del Barça Xavi Hernández seran els primers protagonistes de Fora de Sèrie tal com ja va avançar aquest diari . El programa torna a la graella el pròxim diumenge 2 d'abril a les 22.30 hores, i segueix la mateixa filosofia que la temporada anterior: un expresentador de la televisió pública torna a la cadena per conversar amb el convidat que hagi elegit.TV3 ha emès alguns fragments de l'entrevista al programa Els matins de TV3, en el marc d'una tertúlia (vídeo, a sobre). A la mateixa, Xavi explica que Cruyff li va dir que seria entrenador perquè li agrada estar a prop del camp. "No em veig en un despatx, prefereixo la banqueta”, reconeix Xavi.I la banqueta que desitjaria ocupar, ha reconegut, és la del Barça. “És complicat i has d’estar molt preparat, però tinc la il·lusió de treballar al Barça en un futur”, ha dit.El periodista Pere Escobar ha estirat el fil i ha bromejat dient que Gerard Piqué ja ha dit que quan sigui president del Barça el fitxarà a ell per ser entrenador. “Gerard Piqué és una persona molt preparada i té molta capacitat, és molt vàlid”, s'ha limitat a dir Xavi.

