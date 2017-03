La consellera de Presidència, Neus Munté, en l'acte de presentació de les propostes del Consell per a la Reforma Horària Foto: ACN

Compactar i flexibilitzar les jornades laborals, tancar els comerços més d'hora i acomodar els horaris tant de treball com de les escoles per poder fer els àpats en les hores més saludables. Aquestes són algunes de les propostes que el Consell Assessor per a la Reforma Horària ha posat sobre la taula aquest divendres, en l'acte de presentació dels resultats del procés de debat que ha desenvolupat en els darrers tres mesos i mig aquest organisme per començar a activar la reflexió al voltant d'aquesta qüestió. Els representants del consell els han exposat aquest matí al Palau de la Generalitat en un acte presidit per la consellera Neus Munté.Els resultats i les propostes presentades avui sorgeixen de les reflexions que s'han recollit a les taules de treball impulsades per l'organisme assessor. Amb aquestes conclusions i la finalització del procés participatiu, el consell passa el relleu al Govern perquè posi en marxa un pacte nacional per a la reforma horària en els propers mesos. Munté s'ha compromès a fer-ho "al voltant de l'estiu" i ha donat les gràcies als representants del consell per la feina duta a terme.En l'acte de presentació dels resultats, els representants d'aquest organisme, que està format per experts de diversos àmbits, han recordat a la titular de Presidència que el Govern s'haurà de comprometre a fixar un "moment zero" per sincronitzar els principals canvis. "Hi haurà d'haver un punt de posada en marxa consensuat, això és inevitable", han apuntat. Els experts creuen que els canvis s'han de pactar amb tots els actors en un marc de consens, però també han deixat clar que la reforma implicarà "reequilibris de poder que no agradaran a tothom". Un escenari que obligarà a "prendre algunes decisions amb cert caràcter coercitiu", en paraules dels representants del consell.

