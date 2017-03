Ja ho van dir, es més, si hi han partides clarament inconstitucionals està clar que ho recorreran, Peró això el govern de la Generlaitat ja ho savia o sigui que ho van fer sabent-ho. I la pregunta es, per que aquesta perdua de temps?? Per que treure algo que saps que es ilegal i per tant t'ho denunciaran?? Les respostes crec que ja les coneixem tots....