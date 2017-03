Com ja havia anunciat, el govern espanyol ja ha deixat en mans del Tribunal Constitucional els pressupostos de la Generalitat que inclouen la voluntat de celebrar un referèndum . La vicepresidenta del govern espanyol, Soraya Sáenz de Santamaría, ha argumentat que després que el Consell d'Estat hagi constatat que els comptes contenen preceptes inconstitucionals, el consell de ministres ha aprovat activar els mecanismes perquè aquests siguin suspesos. En el punt de mira estan, en concret, la disposició addicional 40 que recull la intenció de celebrar un referèndum -amb o sense acord amb l'Estat espanyol- i les tres partides presupostàries previstes per celebrar-lo, com ara els 5,8 milions per a processos electorals.A més d'interposar el recurs d'inconstitucionalitat i de demanar la "suspensió automàtica" dels punts impugnats, el govern espanyol perfila una estratègia dissuasòria dels membres i càrrecs del Govern. Sol·licita que s'obri la via penal contra ells i que es comuniqui personalment la providència tant al president de la Generalitat, Carles Puigdemont, els consellers, el secretari general de l'executiu, el secretari general de la vicepresidència, la interventora general de la Generalitat, la directora de contractació i el director general de pressupostos. Busca, d'aquesta manera, alertar les persones que serien les "encarregades d'autoritzar actes d'execució pressupostària" perquè no facin cap moviment perquè, si no acaten, podrien enfrontar-se a "responsabilitats, fins i tot penals".Sáenz de Santmaría ha recordat que el Consell de Garanties Estatutàries ja va advertir que incloure la voluntat de celebrar un referèndum en els pressupostos era inconstitucional i ha titllat d'"inèdit" que s'aprovessin les esmenes tant de la CUP com de Catalunya Sí que es Pot encara que fossin contradictòries entre elles. La vicepresidenta ha recordat que s'està vulnerant la competència exclusiva de l'Estat en matèria de referèndums.La vicepresidenta ha insistit en desacreditar el procés sobiranista català. "No té cap empar internacional. Mai ningú com Puigdemont i Romeva han fet tants quilòmetres per caminar tan poc", ha sentenciat. Al seu judici, el Govern cada cop està més sol perquè hi ha "esgotament i desafecció" de la ciutadania pel procés. Sáenz de Santamaría ha insistit que el govern espanyol manté la mà estesa per "dialogar" amb Catalunya sobre tot allò que estigui dins de la Constitució. "Estem esperant seure amb el Govern per posar en marxa el pla de Rodalies", ha insistit sobre l'anunci d'inversions que va fer Rajoy el passat dimarts a Barcelona. La vicepresidenta ha precisat que en els pròxims dies es reforçarà el ministeri de Foment a Catalunya per coordinar el pla amb la Generalitat i la conselleria de Josep Rull.El portaveu del govern espanyol va destacar la setmana passada que el Consell de Garanties Estatutàries (CGE) va alertar de la "il·legalitat" de la voluntat de fer el referèndum , i va destacar la nota dels lletrats del Parlament que al·ludia a aquest document abans de la votació. ​El recurs s'ha fet al marge del que també havien anunciat els grups parlamentaris del PP, del PSOE i de Ciutadans al Congrés dels Diputats . El PSC i el PSOE, per la seva banda, tenen previst presentar el pròxim dimarts al Constitucional la disposició addicional dels pressupostos que fa referència al referèndum. Així ho ha explicat aquest divendres el primer secretari dels socialistes catalans, Miquel Iceta.

